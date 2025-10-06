ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ: ಬೌ ಬೌ ಹಾವಳಿ; 3,237 ಮಂದಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಡಿತ

ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಭಯ, ಹಲವೆಡೆ ಕಾಗದದಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಸಂತಾನ ಶಕ್ತಿ ಹರಣ, ರೇಬಿಸ್‌ನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸಾವು
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:32 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:32 IST
ಹಾವೇರಿಯ ನಾಗೇಂದ್ರನಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಓಡಾಡುವ ನಾಯಿಗಳ ಹಿಂಡು
ಹಾವೇರಿಯ ನಾಗೇಂದ್ರನಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಓಡಾಡುವ ನಾಯಿಗಳ ಹಿಂಡು
ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಭಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು
ಧರ್ಮಣ್ಣ ಕೆಂಬಾವಿ ಹಾವೇರಿ
