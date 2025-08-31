ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿಯೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಕಣವಿಸಿದ್ಗೇರಿ

ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗಿರಿಶಿಖರ: ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಣೆಯ ಓಂ ಬೆಟ್ಟ
ಪ್ರದೀಪ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:47 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:47 IST
ರಟ್ಟೀಹಳ‍್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣವಿಶಿದ್ದಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆನಿಂತ ಕಣವಿಶಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರನೋಟ
ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು
ಫಕ್ಕೀರೇಶ ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ ಬಟ್ಲಕಟ್ಟಿ ಭಕ್ತರು
HaveriTourism

