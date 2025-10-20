ಕಮಲಾಪುರ: ಮಹಾಗಾಂವ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ

<p><strong>ಕಮಲಾಪುರ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂವ ಬಳಿಯ ಚಿಗುರು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ ಮೋಸಿನ ಅಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಿಆರ್ಸಿ ರಾಗಿಣಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂಬಾರಾಯ ಮಡ್ಡೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ವೃದ್ಧರು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸರ್ವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ವೃದ್ಧರು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 32 ಜನರಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೋಸಿನ ಅಹಮ್ಮದ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ಹಂಚಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>