ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಯ ಚಿಹ್ನೆ, ಕ್ಯೂಆರ್‌ಕೋಡ್ ಗಮನಿಸಿ: ಎಂ.ಜಿ.ರಘುರಾಮ್

ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಿ ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:28 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:28 IST
