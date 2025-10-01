ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾ: ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗಾಗಿ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ

ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:59 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:59 IST
ಕರವಲೆ ಭಗವತಿ ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿಣಿ ದೇಗುಲ ಮಂಟಪವು ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹನಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನ ಸಂಹಾರ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೋಚಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿತು
ಕರವಲೆ ಭಗವತಿ ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿಣಿ ದೇಗುಲ ಮಂಟಪವು ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹನಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನ ಸಂಹಾರ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೋಚಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿತು
