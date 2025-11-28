ಮಡಿಕೇರಿ : 110 ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗಿ

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ:</strong> ಮರ್ಕೇರಾ ಡೌನ್ಸ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ 39ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸತ್ಯ ಕೂರ್ಗ್ ತ್ರಿಕೋನ ಗಾಲ್ಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 110 ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪೈಕಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಗಣಪತಿ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಮಾಲಿ ಶಶಿಕಿರಣ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮಡಿಕೇಯ ಮರ್ಕೇರಾ ಡೌನ್ಸ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲದ ಕೂರ್ಗ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಟಾಟಾ ಕಾಫಿ ಗಾಲ್ಪ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಫೆಯಾಜ್ ಮೂಸಕುಟ್ಟಿ, ಬಿ.ಎ.ಗಣಪತಿ, ಎಚ್.ಎಲ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೂರ್ತಿ, ಐ.ಕೆ.ಅನಿಲ್, ಐ.ಕೆ.ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ಕೆ.ಯು.ವಿಕ್ರಾಂತ್, ಕೆ.ಪಿ.ರಂಜಿತ್, ಚನ್ನರಾಜ ಮಹೀಂದ್ರ, ಬಿ.ಎಂ.ನಾಚಪ್ಪ, ಎಂ.ಎಂ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್, ಎಂ.ಎ.ರಮೇಶ್, ಬೋಪಣ್ಣ, ಪಿ.ಕೆ.ಅಮೃತ್ ಪೂವಣ್ಣ, ಅಖಿಲ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಪೃಥ್ವೀಶ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಜೈದೀಪ್, ಟಿ.ಕೆ.ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್, ಆರ್.ಬಿ.ಸಿ.ನಾಯರ್, ಹರ್ಷ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಸುಧೀರ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ವಿಜೇತರಾದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲಿಶಾ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಿಕಾ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಮರ್ಕೇರಾ ಡೌನ್ಸ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಟಿ.ಕೆ.ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಎ.ಪೂಣಚ್ಚ, ಖಜಾಂಚಿ ಪಿ.ಕೆ.ಬೋಪಣ್ಣ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಯ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಟ್ರೋಫಿ ವಿತರಿಸಿದರು. ಮರ್ಕೇರಾ ಡೌನ್ಸ್ ಗಾಲ್ಪ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>