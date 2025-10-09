ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ‘ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ’ ಆರಂಭ: ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸಂಚಾರ ಕೆಫೆ’ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ  

ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:39 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:39 IST
ಕೊಪ್ಪಳದ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಎಡದಿಂದ; ಹನುಮವ್ವ ಹನುಮಕ್ಕ ಮಧುಶ್ರೀ ಮಂಜುಳಾ
ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಗಂಗಾವತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಫೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. 
–ಪ್ರಕಾಶ ವಡ್ಡರ, ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊಪ್ಪಳ 
ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್‌ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಫೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
–ವರ್ಣಿತ್‌ ನೇಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ
