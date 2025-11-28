ಗಂಗಾವತಿ: 115 ಕೆಜಿ‌ ಜೋಳದ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಏರಿದ ಯುವಕ

<p><strong>ಗಂಗಾವತಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಸಮೀಪದ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನುಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ್ ಬಸಪ್ಪ ಕುರಿ (22) ಅವರು 115 ಕೆ.ಜಿ ಭಾರದ ಜೋಳದ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಗುರುವಾರ ಏರಿದರು.</p>.<p>ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಜೋಳದ ಚೀಲ ಇಳಿಸದೆ, ಜೈಶ್ರೀರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ, ಬೆಟ್ಟ ಏರಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಜೋಳದ ಚೀಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಂಕರ್, ಮನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾದರೇ 115ಕೆಜಿ ಜೋಳದ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಅಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೋಳದ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು, ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲು, ವೆಂಕಟೇಶ, ಬಾಲಾಜಿ, ಅನಂದ, ಮಹ್ಮದ್ ಕೈಫ್, ಅಭಿ, ಶಿವು, ಸಂಗು, ನಾಗು, ಯಮನಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>