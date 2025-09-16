ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಾರಟಗಿ | ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ನಾಗರಾಜ ಬಿಲ್ಗಾರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:22 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:22 IST
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವರು ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಪಡಿತರ ಕಾರ್ಯ ತಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವೇ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿ, ಇತರೆಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು
ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
