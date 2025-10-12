ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹುಲಿಗಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ: ಹೇರಳ ಆದಾಯವಿದ್ದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೌಣ

ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:51 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:51 IST
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಭಕ್ತರು ಬಡವರಾಗುತ್ತಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಖಜಾನೆ ತುಂಬುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ
ಶರಣು ಗಡ್ಡಿ ಹೋರಾಟಗಾರ
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಯು. ಎಚ್‌. ಪ್ರಕಾಶರಾವ್‌  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
KoppalaKoppalTempleIncomeHuligi jathra

