ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮದ್ದೂರು | ಕಲ್ಲು ತೂರಿದ ಮುಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ: ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:13 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:13 IST
ಸಿಪಿಐ ಅರೆಹುಚ್ಚ:
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಸಿ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಕಾರಣ. ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಪಿಐ ಒಬ್ಬ ಅರೆಹುಚ್ಚ. ಮದ್ದೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮಂಡ್ಯ | ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ: 8 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

