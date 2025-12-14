ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಡಿ.21ರಿಂದ 24ರವರೆಗೆ ‘ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೊ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:31 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:31 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಒಳಪಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಐದು ವರ್ಷ ಒಳಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೊ ಹಾಕಿಸಬೇಕು.
– ಕುಮಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
poliopolio vaccine

