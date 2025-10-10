ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ | ಒಡೆದ ಸಿಡಿಎಸ್ ನಾಲೆ ಏರಿ: ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಬೆಳೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:43 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮಂಡ್ಯ | ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆ: ಮನೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿತ; 20 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಜಲಾವೃತ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಂಡ್ಯ | ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆ: ಮನೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿತ; 20 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಜಲಾವೃತ
ಮಂಡ್ಯ | ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆ: ಮನೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿತ; 20 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಜಲಾವೃತ
SrirangapatnaMandyaHeavy Rain

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT