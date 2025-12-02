ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಆರ್.ವಿ.ದೇವರಾಜ್ ನಿಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:29 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengaluruMysuruMLADeath News
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT