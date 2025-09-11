ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಮಹಿಳಾ ದಸರಾ: ‘ಬದಲಾದ ಬದುಕು’ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು

ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ನಾಟಕ
ಂ.ಮಹೇಶ
ಎಂ.ಮಹೇಶ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:33 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಹಿಳಾ ದಸರೆಗಾಗಿ ₹ 55 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ₹ 30 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಿನೊಳಗೆ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ.
– ಸವಿತಾ, ಉಪ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ದಸರಾ ಉಪ ಸಮಿತಿ
DasaraMysuru DasaraGuarantee Schemes

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT