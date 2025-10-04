ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಲೈವ್‌ನಲ್ಲೂ ಹೊಳೆದ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: 1.33 ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆ

ಎಂ. ಮಹೇಶ್
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:17 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:17 IST
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿಗೆ ತಲುಪಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ದಸರೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು’ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹರೀಶ್ ಟಿ.ಕೆ. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ
KarnatakaMysoreDasara

