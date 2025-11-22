ಕವಿತಾಳ | ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಕುಸಿತ: ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

<p><strong>ಕವಿತಾಳ:</strong> ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಕುಸಿತ ಪರಿಣಾಮ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಹಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲು ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ ಖರ್ಚಿಗೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರೈತರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮೀಪದ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು, ಅಮೀನಗಡ, ಕೊಟೇಕಲ್, ವಟಗಲ್ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಧರಿಸಿ ₹ 300 ರಿಂದ ₹ 900 ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಖರ್ಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ₹ 35 ರಿಂದ ₹ 40 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ತಗುಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 70 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದ್ದು, ₹ 21 ಸಾವಿರ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ತುಪ್ಪದೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಶಿವಕುಮಾರ ದಳಪತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾವು ಕಟಾವು ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ರೈತರಾದ ದೇವಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><blockquote>ದರ ಕುಸಿತದ ಪರಿಣಾಮ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರ ಖರ್ಚು ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು.</blockquote><span class="attribution">–ರಶೀದ್ ಸಾಬ್ ಬಂಕದ್, ಅಮೀನಗಡ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ</span></div>.<div><blockquote>ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 196 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ </blockquote><span class="attribution">–ನೀಲಕಂಠ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>