ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictraichur
ರಾಯಚೂರು: ‘ಲಾಠಿ ಬಿಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಪೆನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿ’ ಅಭಿಯಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:39 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:39 IST
ರಾಯಚೂರು ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಗಣ್ಣ ಪಾಟೀಲರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿ: ಸಾಲಿಮಠ ಅಂತರಗಂಗಿ

ರಾಯಚೂರು: ₹36.22 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶ, ಕಳ್ಳನ ಬಂಧನ

ರಾಯಚೂರು: ಬಡ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ರಾಯಚೂರು| ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಹತ್ತಿ ಭಸ್ಮ

ರಾಯಚೂರು| ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ; ಮಾಲೀಕರ ಸಂಚು ಕಾರಣ: ಚಾಮರಸ ಮಾಲೀಪಾಟೀಲ

ರಾಯಚೂರು: ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನದ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಧ್ವಂಸ

Raichurfoot march
