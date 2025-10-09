ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictraichur
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆಯಲು ಯತ್ನ: ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:04 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:04 IST
ರಾಯಚೂರಿನ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ದಲಿತಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು
Raichur

