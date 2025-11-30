ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೆಕ್ಯುಲರ್‌ ನಾಯಕ: ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:13 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿದ್ದಾರೆ: ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿದ್ದಾರೆ: ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌
ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿದ್ದಾರೆ: ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 84 ಲಕ್ಷ ಮತ ಕಳ್ಳತನ: ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌ ಆರೋಪ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 84 ಲಕ್ಷ ಮತ ಕಳ್ಳತನ: ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌ ಆರೋಪ
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 84 ಲಕ್ಷ ಮತ ಕಳ್ಳತನ: ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌ ಆರೋಪ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಹಾಸನ | ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಆಮದು: ಅದಾನಿ, ಅಂಬಾನಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ- ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಾಸನ | ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಆಮದು: ಅದಾನಿ, ಅಂಬಾನಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ- ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌
ಹಾಸನ | ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಆಮದು: ಅದಾನಿ, ಅಂಬಾನಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ- ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಶಿವಾಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ: ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶಿವಾಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ: ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌
ಶಿವಾಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ: ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸುಡುಗಾಡಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಒಡೆದರೂ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ: ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌ ವ್ಯಂಗ್ಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸುಡುಗಾಡಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಒಡೆದರೂ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ: ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌ ವ್ಯಂಗ್ಯ
ಸುಡುಗಾಡಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಒಡೆದರೂ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ: ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌ ವ್ಯಂಗ್ಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌
ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌
BidarShivaji ChhatrapamarataSantosh lad

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT