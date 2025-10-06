ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಜೋಳದ ಜಾಗ ಕಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಡಿಕೆ: ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಪೂರೈಕೆಯೇ ಸವಾಲು

ನಾಗರಾಜ ಹುಲಿಮನೆ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:08 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:08 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇವಿನ ಅಭಾವ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
–ಡಾ.ಎ. ಬಾಬುರಥ್, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
ShivamoggaAreca nutArecanut FarmersfodderFodder Bank

