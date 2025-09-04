ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗ ವಿವಾದ ಬಗೆಹಹರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಶವವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:35 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:35 IST
ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲುಗಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬುಧವಾರ ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗ ವಿವಾದ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆರಾಶಿ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆತಡೆ ನಡೆಸಿದರು
protestShivamogaCremation

