ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡ ಜೋಗ ಜಲಪಾತದ ರುದ್ರ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ:</strong> ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜ, ರಾಣಿ, ರೋರರ್, ರಾಕೆಟ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ದೃಶ್ಯವೇ ರೋಚಕ. </p>.PHOTOS: ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನದಿಗೆ ನೀರು; ಮೈದುಂಬಿದ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ.<p>ಶರಾವತಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ತನ್ನ ಸಹಜ ಸೊಬಗಿಗಿಂತಲೂ ಮೈದುಂಬಿ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ.</p><p> ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೋಗದ ಸೊಬಗನ್ನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ.</p>.ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಶಾಶ್ವತ ಚಿತ್ರಿತ ರದ್ದತಿ ಬಿಡುಗಡೆ.<p>ಮುಂಗಾರಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಜೆಯ ಮಜ ಸವಿಯು ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ನೋಡಲು ಹೋದರೆ ರಾಜ, ರಾಣಿ, ರೋರರ್, ರಾಕೆಟ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಕವಲಾಗಿ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಶರಾವತಿಯ ಸೊಬಗು ಬಾಹ್ಯ ಲೋಕವನ್ನೇ ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.<p>ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>