ಉಡುಪಿ: ನೀರು ತುಂಬಿದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ; ಮತ್ತೆ ಬಂದ ವಲಸೆ ಬಾನಾಡಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶ, ನೀರು ತುಂಬಿದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ
ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:58 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:58 IST
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ವಿಂಗ್ಡ್‌ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ವಿಂಗ್ಡ್‌ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್
ರಫ್‌ ಹಕ್ಕಿ
ರಫ್‌ ಹಕ್ಕಿ
ವಿಂಬ್ರೆಲ್‌
ವಿಂಬ್ರೆಲ್‌
ಗ್ಲೋಸಿ ಐಬಿಸ್‌
ಗ್ಲೋಸಿ ಐಬಿಸ್‌
Udupibirds

