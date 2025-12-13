ಶನಿವಾರ, 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಮುಂಡಗೋಡ | ಟಿಬೆಟಿಯನ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗೆ ದಲೈಲಾಮಾ: ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದ ಶಾಂತಿದೂತನ ಆಗಮನ

ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರು: ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:59 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತೆರೆಯದ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕೈಮುಗಿದ ದಲೈಲಾಮಾ
ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತೆರೆಯದ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕೈಮುಗಿದ ದಲೈಲಾಮಾ
Uttara KannadaDalai lama

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT