ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಹೊನ್ನಾವರ: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊಗೆಕಾಯಿ ಬೇಡಿಕೆ ವೃದ್ಧಿ

ಮರೆಯಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೃಷಿ: ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ
ಎಂ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:17 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
uttar kannadaHonnavaraDiwaliDiwali celebrations

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT