ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಕಾರವಾರ | ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಆರ್‌ಝಡ್ ಅಡ್ಡಿ

ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:44 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈಗಾಗಲೇ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ತೇಲುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೊಸ ಜಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸಿಆರ್‌ಝಡ್ ಅನುಮತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಒಂದೆರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ
ವಿನಾಯಕ ನಾಯ್ಕ ಬಂದರು ಎಂಜಿನಿಯರ್
ಹೊಸದಾಗಿ 4 ಜಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ
‘ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ತೇಲುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಟ್ಟಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಟ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೆ ಸದಾಶಿವಗಡದ ಬಳಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3  ಜಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಾಳಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇದೆ. ಜಲಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಬಂದರು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಬಂದರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿನಾಯಕ ನಾಯ್ಕ ತಿಳಿಸಿದರು.
road developmentUttarakannadaKaravarafloating boat

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT