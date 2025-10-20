ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಕಾರವಾರ: ದೀಪಾವಳಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ

ದೀಪಾವಳಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ: ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದ ವಹಿವಾಟು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:11 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಿಂಡಲಕಾಯಿ ಭತ್ತದ ತೆನೆಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತೊಡಗಿದ್ದರು
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಿಂಡಲಕಾಯಿ ಭತ್ತದ ತೆನೆಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತೊಡಗಿದ್ದರು
uttar kannadaKarwarDiwaliDiwali celebrations

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT