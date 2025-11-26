ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕುಮಟಾ | ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಂಟು ಮುಖ್ಯ: ಯೂರಿ ಪೆಟನೆವ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:47 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:47 IST
ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸದಾ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಚರ್ಚೆ ಸಂಪರ್ಕ ತರಗತಿ ಪಾಠ ಓದು ಎಲ್ಲವೂ ಜ್ಞಾನದ ಬಾಗಿಲುಗಳೇ ಆಗಿವೆ
ಡಾ. ಯಶಿರೋ ಆಜುಮಾ ಜಪಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ
UttarakannadakumataResearchersprogramscince

