ಗೋಕರ್ಣ: ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹವಾದ ನಾರ್ವೆ ಜೋಡಿ

<p><strong>ಗೋಕರ್ಣ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಕುಡ್ಲೆ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ದೇಶದ ಯುವಕ, ಯುವತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ದತಿಯಂತೆ ವಿವಾಹವಾದರು.</p><p>ನಾರ್ವೆಯ ಸ್ಯಾಮ್, ಅರ್ತಿಮಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕ ಮುರಳೀಧರ ಕಾಮತ್ ಮದುವೆಯ ಏರ್ಪಾಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.</p><p>ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರೋಹಿತರ ಮಂತ್ರ ಪಠಣದೊಂದಿಗೆ ವಧು, ವರರು ಹಾರ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಪೂರೈಸಿದರು.</p><p>ವರನ ಕಡೆಯ ಯಜಮಾನನಾಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕ ಮುರಳೀಧರ ಕಾಮತ್ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಧುವಿನ ತಂದೆ ದಾರೆ ಎರೆದು ಹಿಂದೂ ಪದ್ದತಿಯಂತೆ ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಸಿದರು.</p><p>'ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೀಸಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರೂ ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಮದುವೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಮುರಳೀಧರ ಕಾಮತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>