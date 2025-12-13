ಶನಿವಾರ, 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಶಿರಸಿ: ಹಳೆಯೂರಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ನೀಡಿದ ನರೇಗಾ

2.37 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
ದೇವಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ ಜನಮಾನಸದಿಂದ ದೂರವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರುವುದು ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ
ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗಡೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾಗ್ರತ ವೇದಿಕೆ
NaregaUttara Kannada

