ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಾರವಾರ | ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ: ಇನ್ನೂ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದ ಗೋಶಾಲೆ

ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದ ಅಪಘಾತ ಸಮಸ್ಯೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:52 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:52 IST
ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ನೂ ಗೋಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
-ಡಾ.ಮೋಹನ ಕುಮಾರ್, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
