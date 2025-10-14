ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಾರವಾರ| ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ: ಪ್ರಮೋದ ಮುತಾಲಿಕ್ ದೂರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:11 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:11 IST
ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು
ಪ್ರಮೋದ ಮುತಾಲಿಕ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
