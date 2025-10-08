ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

ಹೊಸಪೇಟೆ | ಹಂಪಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಭ್ರಮನಿರಸನ

ಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:34 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೊಸಪೇಟೆ ಸಮೀಪದ ಅನಂತಶಯನಗುಡಿ ರೈಲು ಗೇಟ್‌ ಬಳಿಯ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಲವ ಕೆ.
ಹೊಸಪೇಟೆ ಸಮೀಪದ ಅನಂತಶಯನಗುಡಿ ರೈಲು ಗೇಟ್‌ ಬಳಿಯ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಲವ ಕೆ.
BallariHospetvijaynagar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT