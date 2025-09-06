ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸಪೇಟೆ | ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವಾದುದು ಅಜ್ಮೇರ್ ದರ್ಗಾ: ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಆರ್.ಗವಿಯಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:31 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:31 IST
ಈದ್‌ ಮಿಲಾದ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು  –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಲವ ಕೆ.
eid miladVIJAYANAGAR

