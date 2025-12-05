ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ | ಬೆಳೆಹಾನಿ; ಮರುಸಮೀಕ್ಷೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:02 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:02 IST
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹ 3300 ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರವು ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟನ್‌ಗೆ ₹ 2900 ಕೊಟ್ಟು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದನಿ ಎತ್ತಬೇಕಾದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಚಿವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮಡು ಶಾಸಕ
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಎಂಬುವಂತೆ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರವೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ
ಬಸವರಾಜ ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
