ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಹಾಪುರ: ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಣಮಂತರಾಯಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಟಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:02 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:02 IST
ಇದ್ದುದ್ದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಸೇವೆ ಎಂಬುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉಸಿರಾಗಲಿ
ಹಣಮಂತರಾಯ ಸೋಮಾಪುರ, ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುಖ್ಯಗುರು
yadagiriteacher

