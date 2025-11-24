<h2><strong>ನಿಕಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ</strong></h2><p>ನಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಉಪಕ್ರಮದಡಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನೀಡುತ್ತದೆ. </p><p>ಅರ್ಹತೆ: 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು ₹ 6 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರದು.<br>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ₹ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ.</p><p>ಸೂಚನೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶುಲ್ಕದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.<br>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೇ ದಿನ: 28-11-2025<br>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಆನ್ಲೈನ್</p><p>ಮಾಹಿತಿಗೆ: Short Url: www.b4s.in/praja/NIKON13</p><h2><br>ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬಿರ್ಲಾ ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ </h2><p>ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡುತ್ತದೆ. <br>ಅರ್ಹತೆ: ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 9ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಿ (3 ವರ್ಷ), ವೃತ್ತಿಪರ ಪದವಿ (4 ವರ್ಷ) ಅಥವಾ ಐಐಟಿ, ಎನ್ಐಟಿ, ಐಐಎಂನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ/ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರಬೇಕು.</p><p>ಹಿಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹ 6 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರದು.</p><p>ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ: ₹ 60,000ದವರೆಗೆ.</p><p>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೇ ದಿನ: 07-12-2025<br>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಆನ್ಲೈನ್</p><p>ಮಾಹಿತಿಗೆ: Short Url: www.b4s.in/praja/ABCC13</p><h2><br>ರೋಲ್ಸ್-ರಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್</h2><p>ರೋಲ್ಸ್-ರಾಯ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗಾಗಿ ನೀಡುವ ‘ರೋಲ್ಸ್-ರಾಯ್ಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ಫಾರ್ಹರ್’ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಇದಾಗಿದೆ.</p><p>ಅರ್ಹತೆ: ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಮರೈನ್ ಮೊದಲಾದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ 1, 2 ಅಥವಾ 3ನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು.<br>ಎಐಸಿಟಿಇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು.<br>ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು ₹ 4 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರದು.</p><p>ಅಂಗವಿಕಲರು, ಏಕಪೋಷಕರ ಮಕ್ಕಳು, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ. </p><p>ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು: ₹ 35,000 </p><p>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೇ ದಿನ: 30-11-2025<br>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಆನ್ಲೈನ್</p><p>ಮಾಹಿತಿಗೆ: Short Url:www.b4s.in/praja/UNSC4</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>