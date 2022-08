ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚಡ್ಡಾ Twitter Review: ಅಮೀರ್ ನಟನೆಗೆ ಬಹುಪರಾಕ್‌ ಎಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು

ಮುಂಬೈ: ಅಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌ ಅಭಿನಯದ ’ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚಡ್ಡಾ‘ ಇಂದು (ಆ.11) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಅಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಕಾಟ್‌ (#BoycottLaalSinghChaddha) ಅಭಿನಯದ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜರ್ನಿ ಜಾನರ್ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೈನಿಕ, ಸಾಧಕ…ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ನನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ 4/5! ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದು ವೇಸ್‌ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಐಎಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌ ರೇಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾಮನ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಮನೋಜ್‌ ಎಂಬುವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Not wasting my money on #LalSinghChaddha Lal Singh Chaddha has IMDb rating of 1/10 now. Power of people, power of social media, power of voices of common Indians 🇮🇳 pic.twitter.com/GOCbU71DXw

