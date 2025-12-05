₹250 ಕೋಟಿಯ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಲಿಯಾ–ರಣಬೀರ್ ದಂಪತಿ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅಲಿಯಾ ಭಟ್ ದಂಪತಿ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮುಂಬೈನ ಪಾಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹250 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ 6 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಮಗಳು ರಾಹಾ ಕಪೂರ್ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದ ಹಿಂದಿನ ಮನೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ್ ಬಂಗಲೆಯಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಲಿಯಾ, ‘ನವೆಂಬರ್ 2025... ನಿನಗೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ದಿನ ಅಲಿಯಾ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೊಂದಿರುವ ತೆಳು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ರಣಬೀರ್ ಅವರು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಂದೆ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೊವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ರಾಹಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ: </strong></p><p>ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ರಾಹಾ ಕಪೂರ್ಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ದು, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>