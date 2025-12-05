ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

₹250 ಕೋಟಿಯ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಲಿಯಾ–ರಣಬೀರ್ ದಂಪತಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 9:55 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 9:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Alia BhattRanbir KapoorBollywoodnew house

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT