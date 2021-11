ಕೆಜಿಎಫ್-2 ಜತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್-ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಸಿನಿಮಾ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ ‘ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಛಡ್ಡಾ’ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಅಮೀರ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಮೊದಲು ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರುವರಿ 14ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಆದರೆ, ಇದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕನ್ನಡದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ, ನಟ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಕೆಜಿಎಫ್-2’ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

'LSC' VERSUS 'KGF2': THE BIGGG CLASH... 14 April 2022 will witness the clash of the two biggies: #LaalSinghChaddha and #KGF2... #AamirKhan versus #Yash. pic.twitter.com/JYvumuIUNi

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 20, 2021