<p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್-12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಜೇತರಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೊ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್-12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫಿನಾಲೆ ವೇಳೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ‘ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ‘ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. </p><p>ಅದರಂತೆಯೇ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಶೀರೂರು ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ‘ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ’ ಚಿತ್ರದ ನಟ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಭಾಗಿ.<p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್-12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಜೇತರಾಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. <br><br>ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಪೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು, ‘ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇವರು ಸಿಕ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಳತೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್. ಲವ್ ಯು ಶಿವಣ್ಣ & ಗೀತಾ ಅಕ್ಕ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.<br><br>ನಟ, ನಿರೂಪಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನಿಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು, ‘ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರ ಅವರ ಗುಣ. ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರದಾರ, ನಮ್ಮ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ’ ಎಂದು ಅಡಿಬಹರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>