2025ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಚಂದನವನದ ನಟ–ನಟಿಯರು

<p>2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ನಟ ನಟಿಯರು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಂದನವನದ ಅನೇಕ ತಾರಾ ನಟ, ನಟಿಯರು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಬಿ.ಆರ್. ಶರತ್</strong></p><p>ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬಿ.ಆರ್. ಶರತ್ ಇದೇ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಡಿಯರ್ ಸತ್ಯ , ಹಳದಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್, ವಿಜಯಾನಂದ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ, ಧನ್ಯತಾ</strong></p><p>ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನಾಗಿರುವ 'ಡಾಲಿ' ಧನಂಜಯ ಅವರು ಇದೇ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರಂದು ಧನ್ಯತಾ ಅವರನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಅನುಶ್ರೀ, ರೋಷನ್</strong></p><p>ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀಯವರು ಉದ್ಯಮಿ ರೋಷನ್ ಅವರನ್ನು ಇದೇ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ನ, ಹುಳಿಕಾರ ಸೈತಾನ್ ಹಾಗೂ ಬೇಲಿ ಕಿರಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಶ್ರೀರಾಮ್, ಸ್ಪೂರ್ತಿ:</strong></p><p>ಇದೇ ವರ್ಷ 'ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು' ಸೀರಿಯಲ್ ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 30ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಕನ್ನಡದ 'ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>