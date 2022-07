ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಐಎಂಡಿಬಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಗರಿಷ್ಠ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಐಎಂಡಿಬಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಟಾಪ್ 10 ಚಿತ್ರಗಳು ಇಂತಿವೆ..

ವಿಕ್ರಮ್– 8.6

ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2– 8.5

ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್– 8.3

ಹೃದಯಂ– 8.1

ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌– 8.0

ಎ ಥರ್ಸ್‌ಡೇ– 7.8

ಝುಂಡ್– 7.4

ರನ್‌ವೇ 37– 7.2

ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಕಾಠಿಯಾವಾಡಿ– 7.0

ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್– 7.0

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #Yash19 ಟ್ರೆಂಡ್‌: ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಯಶ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ

We’re a little too excited to see what the rest of the year has in store. 🤩 Presenting the Most Popular Indian Films of 2022 (So Far!). How many have you already watched? 🍿 #IMDbMostPopular

See the entire list here: https://t.co/mvEqUVgrwV pic.twitter.com/Yux4RUq0dW

— IMDb (@IMDb) July 13, 2022