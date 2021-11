ಜೈ ಭೀಮ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮಲೆಯಾಳಂಗೆ ಡಬ್ ಆಗಿ, ಅಮೆಜಾನ್‌ ಫ್ರೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯಾ ನಟನೆಯ ‘ಜೈ ಭೀಮ್‘ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ಸನ್ನಿವೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಹಾಗೂ ಸಹನಟನ ನಡುವೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಹನಟನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಭಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ‘ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡು‘ ಎಂದು ಗದರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆತ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೀಗ ಭಾಷಾ ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅನೇಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗುಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಇಷ್ಟ. ಕೆನ್ನಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

