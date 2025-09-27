ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1: ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಜೂನಿಯರ್ NTR

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:59 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

'ಚಿರು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ': ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:'ಚಿರು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ': ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತು
'ಚಿರು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ': ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತು
Hombale filmsRishab ShettykantaraKannada Film IndustryJunior NTRsandalwood actor

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT