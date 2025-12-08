Sandalwood: ಡಿ ಬಾಸ್ ನಟನೆಯ 'ಡೆವಿಲ್' ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಕಿಚ್ಚನ 'ಮಾರ್ಕ್'

<p>ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಡೆವಿಲ್' ಹಾಗೂ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.</p><p>ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟ್ರೇಲರ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟರ ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್ಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೇಕಿಂಗ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದ್ದೂರಿತನದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. 'ಡಿ ಬಾಸ್' ಮತ್ತು 'ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬಾದ್ ಷಾ'ರ ಮಾಸ್ ಅವತಾರಗಳು ಶಿಳ್ಳೆಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಿನ್ನ' ಎಂದು ಅಬ್ಬರಿಸಿರುವ ದರ್ಶನ್, 'ಡೆವಿಲ್' ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ದಾಂಗುಡಿ ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಹದ್ದು ಹಾರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಹದು, ಚಿರತೆ ಓಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಕ್ ಲೇಟಾಗ್ಬಹುದು. ಇದು ಮಾರ್ಕ್' ಎಂದು ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿರುವ ಸುದೀಪ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ತೆರೆಗೆ ನುಗ್ಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಯಾವ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಹೀವ್ಸ್?<br></strong>'ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಯಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ 17 ಲಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿದೆ. ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ 41 ಲಕ್ಷ ಬಾರಿ ನೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು, 3.97 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>