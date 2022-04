ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಕೆಜಿಎಫ್–ಚಾಪ್ಟರ್ 2‘ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲಂಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮೊದಲಾದವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೆಜಿಎಫ್–ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಜಿಎಫ್‌ –2: ಅಂದು ಧೀರ ಧೀರ ಈಗ ರಣ ರಣ ಧೀರ...

This is the kind of movie of Indian Cinema should be making!

An Action Entertainer with an Emotional Touch of Epic Proportions!

Real beast @TheNameIsYash unleashed with over the top praise worthy performance backed by @prashanth_neel 's fantastic plot. @duttsanjay is powerful. @TandonRaveena & @SrinidhiShetty7 shines. BGM elevates, stunts & visuals look stunning.

ಪರಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಜಿಎಫ್–2 ಸಿನಿಮಾ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯಶ್ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಅದ್ಭುತ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಕೆಜಿಎಫ್‌–2 ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ₹20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌

You have raged the Indian cinema and made yourself heard over the length & breadth of the country with #KGF

Wish you turn the world, Territory of Indian cinema once again with #KGFChapter2@Thenameisyash @prashanth_neel @duttsanjay @TandonRaveena @SrinidhiShetty7 @hombalefilms pic.twitter.com/SVQNkgBuME

— Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) April 13, 2022