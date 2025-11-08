‘Afro ಟಾಪಾಂಗ್’ ಹಾಡು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ: ಶಿವಣ್ಣ

<p>'45' ಚಿತ್ರದ ‘Afro ಟಾಪಾಂಗ್’ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕುರಿತು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ‘Afro ಟಾಪಾಂಗ್’ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ‘ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ನೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒತ್ತಾಯವಾಗಿ ದೂಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ‘Afro ಟಾಪಾಂಗ್’ ಸೌಂಡ್ಸ್ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ ‘ಪೆದ್ದಿ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಚಿಕ್ರಿ ಚಿಕ್ರಿ’ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ.<p>ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'45' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರೇ ಕಥೆ-ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದರೆ, ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಡಿ. 25ಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>