ತಮಿಳು ನಟ ಅಜಿತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್‌

ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳು ನಟ ಅಜಿತ್,‌ ಪತ್ನಿ ಶಾಲಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದು ಕಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ಫ್ಯಾನ್‌ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್‌ ನವರು ಅಜಿತ್‌ ಮತ್ತು ಶಾಲಿನಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಆತಂಕ ದೂರವಾಗಿದೆ.

• Here Is The Exclusive Latest Video Of Our #Valimai Star Thala AJITH With Shalini Mam 💥✌️

For More Updates, Stay Tuned To @ValimaiFilmPage ! pic.twitter.com/evaYCxeBBB

— #Valimai (@ValimaiFilmPage) May 22, 2020